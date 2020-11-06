Вслед за женским монастырем на Урале начали делить церковь на кладбище

Смена настоятеля храма святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге вылилась сегодня в конфликт между представителями епархии и сторонниками отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе епархии, представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять церковь под контроль после того, как здесь был назначен новый настоятель – иерей Владимир Гливинский. До сегодняшнего дня приход возглавлял отец Георгий (Бусыгин) – по некоторым данным, он отчасти разделял взгляды бывшего схимонаха. Новый настоятель, отец Владимир, с 2016 года и по настоящее время был клириком храма-памятника на Крови. Сейчас он уже приступил к своим обязанностям.

«Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит, – это просто провокация», – заявил благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец). Он также подтвердил, что группа лиц, которые уже несколько дней устраивали беспорядки в храме, не были местными жителями и постоянными прихожанами. В провокациях он обвиняет помощника бывшего схимника Всеволода Могучева.

Добавим, что завтра православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу, а храм святой Ксении находится на кладбище.

Как уже писал «Новый День», недавно в Среднеуральский женский монастырь приезжали с проверкой прокуратура и Росздравнадзор, однако ничего запрещенного не нашли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

В Кремле отказались комментировать слухи о смене полпреда на Урале. / Конгресс-центр получит еще более 2 млрд рублей из бюджета. / Проводить или нет новогодние елки в школах и театрах – решит Роспотребнадзор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»