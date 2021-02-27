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Суббота, 27 февраля 2021, 18:24 мск

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«Автомобилист» сыграет в плей-офф с «Авангардом»

ХК «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте Восточной конференции. Сегодня на домашнем льду команда Билла Питерса проиграла «Сибири» со счетом 0:4. По итогам чемпионата екатеринбургский клуб набрал 68 очков в 60 играх, отобравшись в плей-офф.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» впервые сыграет против «Авангарда», который занял второе место в турнирной таблице Востока. У обеих команд канадские тренеры – Билл Питерс и Боб Хартли. Серия плей-офф длится до четырех побед. Первые матчи пройдут 2 и 4 марта в Балашихе, 6 и 8 марта в Екатеринбурге (там же 12 марта – если потребуется).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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