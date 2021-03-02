Судебное заседание по делу уральского телеграм-блогера Устинова опять отложено

Первое судебное заседание по уголовному делу уральского блогера Александра Устинова, назначенное на 1 марта, отложено. Причина – неявка защитника.

Как сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы, заседание начнется сегодня, 2 марта, в 13:00 (мск). Отметим, перенос заседания произошел уже не в первый раз. 25 января оно было отложено из-за недоставления подсудимого, 4 февраля – по «иным причинам».

Напомним, уголовное дело в отношении Александра Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». С тех пор он находится под арестом. По версии следствия, Александр Устинов, Иван Бесценный и Антон Старк распространяли в интернете «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн рублей. Сейчас, по словам источников агентства, ни одно юридическое лицо в деле не фигурирует – только физические. Дело было направлено в суд только в 2020 году.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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