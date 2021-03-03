«Автомобилист» проиграл «Авангарду» первый матч плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» начал серию плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина с поражения. Команда Билла Питерса уступила омскому «Авангарду» со счетом 0:3. Матч прошел накануне вечером в подмосковной Балашихе.

Первую шайбу на 7-й минуте встречи забросил Сергей Толчинский, в третьем периоде отличились Оливер Каски и Кирилл Семенов. Два гола из трех «Авангард» забросил в большинстве.

«Мы пропустили обидный гол с неудобной руки в самом начале игры. И, конечно, нас подвели удаления, абсолютно ненужные, и за них мы поплатились сегодняшним результатом. В третьем периоде, если бы не было раннего гола, у нас были шансы перевернуть игру. Нам нужно сосредоточиться на себе. Сейчас в «Автомобилисте» все в полном порядке, все игроки здоровы, мы готовимся к длинной серии. Надеюсь, что уже во втором матче мы поработаем над мелочами, которые решают исход противостояния, и борьба будет упорной», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Второй матч 1/8 плей-офф состоится 4 марта также в Балашихе. Затем серия переедет в Екатеринбург.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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