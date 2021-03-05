«Автомобилист» проиграл второй матч плей-офф: судьи отменили два гола екатеринбуржцев

Екатеринбургский «Автомобилист» уступил омскому «Авангарду» во втором матче 1/4 Восточной конференции КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» и завершилась со счетом 4:3 в пользу омичей. Арбитры отменили два гола «Автомобилиста» из-за положения вне игры. Решения были приняты после видеопросмотров.

Счет в матче открыл «Автомобилист» на 9-й минуте стараниями Вячеслава Литовченко, но «Авангард» отыгрался уже через 11 секунд, ответный гол забил Павел Дедунов. Еще до перерыва хозяева вырвались вперед – при розыгрыше большинства отличился нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов.

На 29-й минуте екатеринбуржцы сравняли счет до 2:2, шайбу забросил Павел Куликов. Незадолго до этого эпизода судьи отменили гол Питера Холланда из-за офсайда. Спустя три минуты Георгий Белоусов отличился в большинстве, и игроки «Автомобилиста» отпраздновали третий гол в ворота соперника.

Третий период матча начался с происшествия. Линейный арбитр Юрий Иванов внезапно потерял сознание и упал на лед, его уносили с площадки на носилках. Позднее стало известно, что Иванов очнулся в машине скорой помощи, ему предстоит пройти медицинское обследование.

После затяжной паузы игра возобновилась, но екатеринбуржцам не удалось удержать преимущество. «Авангард» сравнял счет в большинстве благодаря голу Сергея Толчинского, а затем Илья Ковальчук забросил четвертую шайбу в екатеринбургские ворота. За пять минут до окончания матча Анатолий Голышев забросил гол, но он был отменен после продолжительного видеопросмотра и консультаций арбитров.

«Авангард» повел в серии до четырех побед 2:0. Следующие два матча пройдут в Екатеринбурге 6 и 8 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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