Власти обещают решить проблему нехватки вакцины «Спутник V» после 8 Марта

В Свердловской области на этой неделе возник дефицит вакцины от коронавируса «Спутник V». Жители Екатеринбурга жаловались, что получают в поликлиниках отказы, хотя записывались на прививку предварительно. По словам врачей, приемы пришлось отменить из-за нехватки препарата.

Руководитель свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских пояснил, что о ситуации с перебоями поставок вакцины было известно заранее. «По нашей информации, это связано с технологическими процессами у производителя вакцин. Говорили, что в конце февраля или в начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей. Поэтому мы ждем существенного увеличения поставки после праздников», – сообщил главный санитарный врач области.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге привились от коронавируса 4,6% жителей. Массовая вакцинация в уральской столице началась месяц назад, первый эксперимент прошел в ТЦ «Дирижабль» 17 февраля, где привились несколько сотен человек. Теперь им необходимо поставить второй компонент «Спутника V» – повторная вакцинация пройдет в том же торговом центре 10 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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