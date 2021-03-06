Железная леди: считает выточку деталей для станков настоящим искусством

Сегодня УГМК представляет третью, заключительную историю из спецпроекта о женщинах-металлургах, которые не согласны с тем, что на заводах царит брутальная атмосфера, несовместимая с женственностью.

Женщины УГМК. Анна Коняхина

Сегодня мы расскажем о токаре Среднеуральского медеплавильного завода. Анна Коняхина считает, что ей повезло: она попала в профессию случайно, но полюбила ее настолько, что выточку деталей для станков сравнивает с искусством.

Ремонтно-механический цех с 1932 года является единственной ремонтной базой Среднеуральского медеплавильного завода. Технологические возможности РМЦ позволяют изготавливать запасные части и детали любой сложности для оборудования цехов завода, а также для сторонних заказчиков.

Напомним, в первой серии спецпроекта снялась плавильщица Челябинского цинкового завода Екатерина Николаева, а во второй – расчетчица завода «Уралэлектромедь» Юлия Каменских.

Ревда, Елена Владимирова

Ревда. Другие новости 06.03.21

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