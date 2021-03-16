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Вторник, 16 марта 2021, 16:02 мск

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Голышев покидает «Автомобилист» и уезжает в Америку

Нападающий Анатолий Голышев покидает хоккейный клуб «Автомобилист», он будет играть в Северной Америке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба. О своем отъезде написал и сам хоккеист. В посте в Instagram он напомнил, что провел в «Автомобилисте» девять лет.

«С одной стороны, очень грустно покидать родной клуб, где каждый человек, начиная от болельщиков и заканчивая работниками клуба, стали частью моей семьи. На протяжении 9 лет я с огромным желанием и удовольствием защищал цвета «Автомобилиста». Я горжусь тем временем проведённым здесь. И я уверен, мы с радостью ещё увидимся с вами. Пришло время двигаться дальше, с большим позитивом и отличным настроем. Хочу выразить благодарность от всего сердца всем, с кем я проходил этот путь, игрокам, тренерам, руководителям, персоналу и работникам офиса. Отдельное спасибо фан сектору! И каждому болельщику Мы стали родные друг для друга и для меня это большая честь и гордость. Я благодарен всем», – написал он.

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», а в НХЛ – у «Айлендерс».

Анатолий Голышев

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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