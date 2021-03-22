Уральские аграрии рассказали, как готовятся к посевной: «Начнем сеять не раньше второй декады мая»

Посевная на Среднем Урале может начаться позже, чем обычно, – кампанию могут осложнить поздняя весна и неблагоприятные погодные условия. «Новый День» поговорил с аграриями – какие трудности в подготовке к посевной у них возникли в этом году. Предсказуемо одним из самых болезненных оказался финансовый вопрос.

По мнению председателя Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области Андрея Аникьева, фермеры находятся под серьезным прессом ценовой политики. В частности закупка продукции у производителей производится по низкой стоимости, «хотя мы все видим цены на прилавке», а вот затраты производителей растут. В том числе – цены на удобрения.

«Чтобы нивелировать затраты, многие приобрели удобрения еще в конце 2020 года, – говорит замначальника Каменского управления АПК Ирина Пермякова. – Но цены поднялись не только на удобрения – подорожали ГСМ и ветеринарные средства, немного выросли закупочные цены на семенной картофель и зерновые».

Замначальника Ирбитского управления АПК Татьяна Брянецева рассказала, что единичные хозяйства еще ждут семена и удобрения, и также отметила финансовую проблему: «Недостаток финансовых средств связан с тем, что весеннее полевые работы – по характеру более затратные, на них требуется больше вложений, чем, допустим, после окончания уборки урожая».

Начальник Талицкого управления АПК Владимир Берсенёв сообщил, что на его территории пять хозяйств до начала посевной подали заявку на выделение региональных субсидий для полевых работ: «Посчитали, что им немного не хватает средств. Остальные будут ориентироваться по ходу посевной кампании».

Ряд хозяйств, в основном, мелких, не смогли пережить эту зиму. «Какие-то из хозяйств прекращают свою деятельность. Есть процедуры банкротства фермерских хозяйств, но это жизнь, это рынок», – говорит Ирина Пермякова.

Владимир Берсенёв пояснил, что изменение количества фермерских хозяйств на территории Талицкого АПК происходит среди небольших предприятий. Крупных сельхозорганизаций, которые закрылись, – единицы. В основном все уходят через банкротство.

Что же касается начала посевной кампании, по его словам, работы начнутся позже обычного: «Думаю, что начнем посевную не раньше второй декады мая. По некоторым приметам уже вырисовывается затяжная весна».

В целом все специалисты АПК отметили: несмотря на существующие проблемы, подготовка к посевной идет по графику.

По словам министра АПК и продовольственного рынка Артема Бахтерева, «аграрии обеспечены семенами в полном объеме». «Сейчас проводят плановый ремонт техники. Закупают топливо и минеральные удобрения», – рассказал министр.

Отметим, что общая посевная площадь в этом году составит 771 тысячу гектаров, как и год назад. За счет перераспределения культур планируется увеличить площадь посева: зерновых – на 4,2 тыс. га, технических – на 1,7 тыс. га и кукурузы для корма животным на 4,4 тыс. га; площади, занимаемые картофелем, наоборот, будут сокращены.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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