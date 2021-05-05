Посевная в регионе идет в несколько раз медленнее, чем в 2020 году

В Свердловской области началась посевная кампания. К работе приступили аграрии во всех территориях Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

«На сегодня яровой сев проведен на площади 23 тысячи гектаров, в том числе зерновые культуры посеяны на площади 17 тысяч гектаров, технические культуры – на 2,5 тысячи гектаров, высажено 216 гектаров картофеля, 313 гектаров овощей открытого грунта. Параллельно с севом аграрии продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав», – цитирует ДИП министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева.

Как уже писал «Новый День», в конце марта 2021 года свердловские аграрии прогнозировали, что посевная может начаться позже, чем обычно, – во второй половине мая, из-за поздней весны и неблагоприятных природных условий.

Отметим, в прошлом году темпы посевной кампании были гораздо выше. По оперативной информации МинАПК на 8 мая 2020 года, в регионе был проведен яровой сев на площади 114 тысяч га, в том числе было посеяно 49 тысяч га пшеницы, 30,6 тысячи га ячменя, 13 тысяч га овса. А 2019 год был сложнее. К 8 мая сев был проведен только на 6 133 га, или на 1,3% площадей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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