Посевная шла медленно, но завершается в срок

Аграрии Свердловской области завершают полевые работы. Сейчас общий план ярового сева выполнен на 96,1%, – это 449,4 тысяч засеянных гектаров, что на 10,7 тысяч больше, чем в прошлом году.

В настоящий момент зерновыми культурами засажено 336 тыс. га (97,7%); техническими культурами 25,4 тыс. га (105,8%); 12,7 (93,9%) тыс. га занято картофелем, кукурузой 24,6 га, овощами открытого грунта – 1,161 тыс. га (91%), кормовыми травами – 87,6%.

«На сегодняшний день зерновые культуры посеяны на площади 336 тысяч гектаров, технические культуры – на 25,4 тысячи гектаров. Высажено 1,161 тыс. гектаров овощей открытого грунта и 12,7 тысяч гектаров картофеля, что на 350 гектаров меньше, чем в прошлом году», – сообщили «Новому Дню» в ДИПе.

Помимо этого из 8,4 тысячи гектаров, засаженных озимыми зерновыми культурами, гибель обнаружилась только на 234 гектарах, что составляет 2,7% от общей площади.

В целом площадь засаженных культурами гектаров в сравнении с прошлым годом увеличилась.

Несмотря на то, в этом году прогнозировали задержку посевной и медленный ход кампании, завершение полевых работ идет в стандартные сроки благодаря оптимальным погодным условиям.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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