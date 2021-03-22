Вратарь «Автомобилиста» Коварж: «Последний сезон может быть последним»

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж рассказал, что следующий сезон в екатеринбургском хоккейном клубе может быть последним для него. Об этом он написал в своём инстаграме, отвечая на вопросы болельщиков. «Большая вероятность, [что] следующий будет последним», – написал он.

Хоккеист уточнил, что рассматривает возможность продолжить карьеру в одном из клубов Европы.

Напомним, Якуб Коварж выступает за «Автомобилист» с сезона 2013/14 (исключая сезон 2016/17, когда играл за «Северсталь»). Недавно екатеринбургская команда объявила о продлении контракта с игроком на ещё один сезон.



Якуб Коварж в спецпроекте «Люди =А=\

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