Директор ХК «Автомобилист»: «Будущее Дацюка в его руках»

Продолжение карьеры Павла Дацюка в «Автомобилисте» будет зависеть от него самого, сообщил сегодня на пресс-конференции директор хоккейного клуба Максим Рябков. Он считает 42-летнего нападающего на данный момент игроком высокого уровня в масштабах КХЛ.

«Будущее Павла полностью в его руках и мыслях. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Какие у него творческие планы, будет ли это продолжение карьеры или смена деятельности внутри хоккея, я думаю, Павел в свое время сообщит и публике, и прессе. Мы с ним в постоянном контакте, как сейчас, так, я уверен, и в будущем. Будем ждать его решения. Он по-прежнему является игроком высокого уровня в масштабе Континентальной хоккейной лиге, что Павел в очередном раз доказал в этом сезоне», – отметил Максим Рябков.

Контракт капитана «Автомобилиста» истекает в конце апреля. В регулярном чемпионате КХЛ Дацюк набрал 35 очков (12 голов и 31 результативная передача). В пяти матчах серии плей-офф с «Авангардом» нападающий забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. После вылета «Автомобилиста» из розыгрыша Кубка Гагарина Павел Дацюк на вопрос о продолжении игровой карьеры ответил: «Я пока не думал о своем будущем. Должно пройти какое-то время, сейчас не хочется об этом размышлять».

В июле 2021 года Павлу Дацюку исполнится 43 года. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002 и 2008), чемпионом мира 2012 года, обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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