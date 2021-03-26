Бюджет «Автомобилиста» на следующий сезон составит 2 миллиарда рублей

Хоккейный клуб «Автомобилист» подвел итоги прошедшего сезона КХЛ, который завершился для команды поражением в первом раунде плей-офф от омского «Авангарда». Руководство клуба осталось недовольно результатом и планирует провести серьезную ротацию игроков при подготовке к следующему сезону. При этом финансирование «Автомобилиста» существенно не изменится. Бюджет всей клубной системы, куда также входит фарм-команда «Горняк» и молодежный «Авто», составит порядка 2 миллиардов рублей.

«В целом итоги сезона не удовлетворяют акционеров клуба. Регулярный чемпионат был проведен немного хуже, чем год назад («Автомобилист» занял седьмое место в Восточной конференции КХЛ, – прим. ред.), результат в серии плей-офф оказалась идентичным, хотя характер игр с «Авангардом» отличается от того, что происходило в прошлом году в противостоянии с «Сибирью». Но по факту выполнить поставленную задачу не удалось», – прокомментировал спортивный директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

По его словам, в команде уже составили план организационной и селекционной работы для подготовки к следующему сезону, будет также изменено взаимодействие внутри тренерского штаба. В селекции игроков ключевая роль, как и в этом сезоне, будет отводиться канадскому тренеру Биллу Питерсу, но последнее слово в выборе хоккеистов остается за спортивным директором команды. «Потому что я несу ответственность перед акционерами», – подчеркнул Максим Рябков.

«Все ведущие команды КХЛ достигают успеха за счет хорошей защиты. Если посмотреть на казанский «Ак Барс», который успешно прошел второй раунд плей-офф (победа в серии с «Салаватом Юлаевым» с общим счетом 4:0, – прим. ред.), то в восьми матчах команда пропустила всего семь голов. Сейчас защита выходит на первый план, многие команды имеют в составе по семь защитников. Наша команда рассчитывает усилить игру в обороне и делает на эту ставку», – отметил Билл Питерс.

Канадский специалист добавил, что в проигранной серии плей-офф считает самым важным четвертый матч, когда «Автомобилист» вел в счете 3:1, но упустил победу из-за удалений в концовке встречи. Эта же игра стала самой скандальной в плей-офф, так как «Автомобилист» заявил о «судейском беспределе», за что был оштрафован лигой.

«Конечно, нам надо было доводить тот матч до победы, делать счет 4:1, когда были возможности. Но Андрей Обидин в том эпизоде попал в штангу. Забей гол, все могло бы пойти по-другому. Но наши игроки начали получать удаления, и матч был проигран. Игра в меньшинстве – это основополагающий элемент, над которым нам тоже предстоит поработать», – сказал Билл Питерс. Тренер добавил, что с предвкушением ждет предсезонной подготовки, а пока занимается поиском топ-игроков в КХЛ, которых можно пригласить в «Автомобилист». Информация о новичках появится после 1 мая, когда у большинства хоккеистов закончатся действующие контракты.

Максим Рябков также рассказал, что финансирование екатеринбургского клуба на предстоящий сезон не поменяется. «Зарплатный фонд сейчас уменьшается, а остальные расходы остаются одинаковыми и зависят только от колебаний валютного курса, потому что большая часть экипировки игроков на высшем уровне – импортного производства. Финансовая ведомость на сезон 2021/2021 будет в районе 2 миллиардов рублей, это финансирование всей клубной системы, включая «Автомобилист», «Горняк» и «Авто», – сообщил спортивный директор клуба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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