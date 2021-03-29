В Свердловской области восстановились поставки вакцины от Covid-19

На Среднем Урале восстанавливаются объемы поставок вакцины «Спутник V» после временного сбоя, которая растянулся на несколько недель. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе, в период с 26 марта Свердловская область получила около 28 тысяч доз вакцины. Неделю назад приходящие партии препарата были меньше – порядка 10 тысяч доз.

По данным оперштаба, полностью завершили вакцинацию от коронавируса 158 810 свердловчан, первым компонентом «Спутник V» привились более 192 тысяч человек. Отметим, что власти планируют к началу июля привить 1,7 миллиона жителей региона (60% от всего населения старше 18 лет). То есть сейчас полную вакцинацию от коронавируса прошли чуть более 9% свердловчан от того количества, которое требуется для выработки коллективного иммунитета к Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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