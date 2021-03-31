Уральские политики, ставшие объектами слежки, недоумевают, кому это было нужно

В Екатеринбурге накануне прошли обыски в рамках расследования громкого уголовного дела о слежке за уральскими политиками и бизнесменами. Сотрудники ФСБ задержали нескольких человек для допроса, сообщают источники в правоохранительных органах. Официальных комментариев об этой спецоперации в силовом ведомстве не дают.

По некоторым данным, объектами слежки были бывший руководитель аппарат мэрии Илья Захаров, спикер городской думы Игорь Володин, советник свердловского губернатора Анатолий Шарапов, бизнесмен и совладелец компании – мобильного оператора «Мотив» Виталий Кочетков. По версии следователей, злоумышленники больше года следили за их передвижениями и прослушивали телефонные разговоры. Но сами пострадавшие не знают, кто и зачем следил за ними.

«Я узнал об этом уголовном деле от СМИ. Меня никто никуда не приглашал для дачи показаний, правоохранительные органы не опрашивали. Кто может стоять за слежкой – я не знаю», – прокомментировал «Новому Дню» председатель думы Игорь Володин.

«Знаю только от журналистов, что идет какое-то разбирательство. Лично я не ощутил на себе чьего-то пристального взгляда. Моя персона достаточно скромная. Даже не предполагаю, кому было нужно знать о моих перемещениях. Я и сам могу рассказать об этом, что скрывать – из дома направляюсь в резиденцию губернатора, потом в городскую думу, потом обратно домой. Никаких официальных уведомлений о расследовании я не получал», – рассказал агентству советник губернатора Анатолий Шарапов.

Руководитель свердловского центра управления регионом (ЦУР) Илья Захаров сообщил, что осенью следователи опрашивали его как потерпевшего, но больше приглашений от правоохранителей не поступало. «Мне самому непонятно, с какой целью меня могли прослушивать. Какой секретной информацией я мог обладать, что можно было вымогать от меня? Следователи задавали мне уточняющие вопросы, спрашивали, знаком ли мне задержанный подозреваемый. Я его не знаю. Другие подробности дела мне неизвестны», – рассказал чиновник «Новому Дню».

Напомним, ФСБ вычислила группировку, которая организовала слежку за политиками, в октябре 2020 года. Тогда были задержаны несколько подозреваемых.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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