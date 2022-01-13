Экс-глава избиркома дал показания по делу о прослушке телефонов уральских политиков

В Екатеринбурге состоялось очередное заседание по уголовному делу о прослушивании телефонов ряда уральских политиков. В качестве потерпевшей стороны дал показания бывший председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров.

Он рассказал, что ни с кем из пяти подсудимых незнаком, а о самом факте слежки за собой и прослушивания своего телефона узнал только от следователя осенью 2020 года (тогда Илья Захаров уже ушел с поста председателя горизбиркома).

В суде сообщили, что вчера из-за неявки других потерпевших заседание было отложено. Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, группа злоумышленников прослушивала также телефоны спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова, бизнесмена Виталия Кочеткова.

Сейчас на скамье подсудимых – пять человек, но обвинение по ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» предъявлено только одному – Данилу Рыкову. Остальные – Евгений Базанов, Кирилл Казаченко, Илья Шитиков, Максим Шкуратов, – обвиняются в других преступлениях, например, умышленном уничтожении чужого имущества. В СУ СКР подробностей дела пока не раскрывают.

Напомним, ФСБ вычислила группировку, которая организовала слежку за политиками, в октябре 2020 года. Тогда были задержаны, а позже – арестованы несколько подозреваемых. Ни Анатолий Шарапов, ни Илья Захаров, ни Игорь Володин не смогли сообщить «Новому Дню», кто следил за ними и зачем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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