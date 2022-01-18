Подозреваемых в деле о прослушке уральских политиков судят ещё за поджог и избиения

Сегодня в Октябрьском суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу о прослушивании телефонов уральских политиков и бизнесменов. Правда, сегодняшний процесс был посвящён не депутатам, а поджогам и избиениям.

Подсудимых на скамье пять, однако только одному из них предъявлено обвинение по ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных сообщений»). Остальные подсудимые – Евгений Базанов, Кирилл Казаченко, Илья Шитиков и Максим Шкуратов обвиняются в других преступлениях, например нанесение вреда здоровью или порча чужого имущества.

На сегодняшнем заседании выступала представитель потерпевшей стороны Надежда Волкова – исполнительный директор клиники «Уральская», в здании филиала которой произошёл пожар по вине одного из подсудимых (имя названо не было). Помимо этого разбирался другой эпизод – по факту избиения гражданина Стрелецкого в ходе дорожного конфликта. К этому также оказались причастны подсудимые, один из свидетелей узнал в нападавшем Илью Шитикова.

Спикера госдумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова, бизнесмена Виталия Кочеткова и бывшего председателя горизбиркома Ильи Захарова не было на заседании. Напомним, что именно их телефонные разговоры прослушивали злоумышленники.

Как сообщила «Новому Дню» прокурор, политики и бизнесмены больше не будут фигурировать в процессе. Они появятся в суде только на оглашении приговора. Кроме того, прокурор отказалась от комментариев, так как дело находится в разработке.

Непонятными остались и причины, почему все пять подозреваемых предстают перед судом вместе, и их случаи (порча имущества и прослушивание политиков) собраны в одном уголовном деле. По сообщению прокурора, данную информацию разглашать запрещено. Известно, что четверым из пяти подсудимых предъявлено обвинение по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), и также четверо обвиняются по ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений группой лиц).

Как ранее писал «Новый День», в марте 2021 года в ФСБ вычислили группировку, которая организовала слежку за политиками в октябре 2020 года. Сами пострадавшие оказались не в курсе, что их прослушивают.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»