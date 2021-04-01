Хоккейный клуб «Автомобилист» устроит гонки на льду

Хоккейный клуб «Автомобилист» отметит завершение сезона в необычном формате. В КРК «Уралец» пройдут соревнования по ледовым гонкам «АвтоКубок», в которых примут участие хоккеисты из трех команд всей клубной системы: «Автомобилиста», фарм-клуба «Горняк» и молодежного «Авто», а также команда болельщиков.

Мероприятие состоится 8 апреля. Зрителей начнут пропускать на арену в 18:00, в фойе их будет ждать развлекательная программа. Ледовые гонки с участием хоккеистов начнутся в 19:00. В пресс-службе клуба уточнили, что владельцы сезонных абонементов и абонементов выходного дня смогут посетить «АвтоКубок» бесплатно, им достаточно просто показать абонемент на сезон и занять свои места на зрительских трибунах. Для остальных зрителей вход будет платным – 100 рублей. Продажи билетов стартуют 2 апреля в 11:00, приобрести их можно в кассах КРК «Уралец», а также на официальном сайте «Автомобилиста». Количество билетов будет ограничено, так как в Свердловской области продолжают действовать эпидемиологические ограничения. На спортивные площадки допускается только 75% зрителей от общей вместимости.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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