На уборку Екатеринбурга сегодня должны выйти 209 единиц техники

Сегодня, 3 апреля, службы благоустройства Екатеринбурга собираются вывести на улицы 209 единиц уборочной техники: 30 комбинированных дорожных машин, 30 тракторов, 22 фронтальных погрузчика, 54 самосвала, 17 подметально-уборочных машин, 6 бульдозеров, 37 вакуумных пылесосов и 180 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», недавно мэр Алексей Орлов объявил 24 апреля общегородским Днем чистоты, а с 29 марта в Екатеринбурге начался месячник чистоты. За это время коммунальщики должны убрать улицы, парки, скверы, лесопарки, дворы и почистить объекты благоустройства. С 5 апреля 2021 года службы благоустройства приступят к ремонту, покраске и установке урн, ограждений, малых архитектурных форм, а владельцы киосков должны помыть свое имущество. Также в планах мэрии – начать перевод техники на летний режим работы с 15 апреля. Прежде всего сменят навесное оборудование. Однако часть техники оставят в зимнем режиме до мая, на случай внезапных снегопадов.

Отметим, горожане регулярно жалуются на грязь и мусор на тротуарах, во дворах, в парках. Например, в парке «Зеленая Роща» земляные тропинки, сделанные во время работ по благоустройству, вчера превратились в дорожки из грязи – снежные кучи, которые складывали по сторонам от них, растаяли, и вся жидкость оказалась на грунте, размыв его.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.04.21

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