Мэр Екатеринбурга даст первую пресс-конференцию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 8 апреля, проведет свою первую в этой должности пресс-конференцию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Алексей Орлов подведет первые итоги работы на новом посту и ответит на вопросы журналистов. Добавим, накануне, 5 апреля, Алексей Орлов подписал постановление о том, как сделать деятельность администрации города более открытой для общества. Документом предусмотрено ежегодное проведение дней открытых дверей в администрации, гордуме, горибиркоме и Счетной палате, чтобы все желающие смогли лично познакомиться с их работой, функциями, целями и задачами. Кроме того, документ регламентирует проведение регулярных пресс-конференций.

Напомним, до сих пор отношения Алексея Орлова с журналистами складывались не очень удачно. 9 февраля, когда гордума выбрала его мэром, он не стал отвечать на вопросы СМИ. Тогда на брифинге Орлов только поблагодарил депутатов за поддержку, предложил журналистам «гордиться тем, что мы живем в Екатеринбурге – лучшем городе в мире», после чего спешно покинул зал. За неделю до этого журналисты задали ему вопрос, почему мэрия не справляется с очисткой улиц от снега. На что Орлов заявил, что «много снега – это к хорошему урожаю». Фраза чиновника моментально стала городским мемом, но улучшению коммуникации не способствовала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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