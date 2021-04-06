У екатеринбурженки обнаружен южноафриканский коронавирус

Отечественные вакцины от Covid-19 эффективны и в отношении его штаммов, в том числе британского и южноафриканского – оба этих подвида уже выявлены у жителей Екатеринбурга. Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Эти штаммы меньше отличаются от обычного коронавируса, чем тот коронавирус, который мы впервые увидели год назад, отличался от других вирусов, – сказал Козловских. – Не зафиксирована большая контагиозность и вирулентность этого штамма по сравнению с обычным коронавирусом. Наши отечественные вакцины эффективны в отношении этих штаммов».

Дмитрий Козловских добавил, что санитарные врачи уже давно начали работу по выявлению нетипичных вирусов. В Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии было направлено около 110 проб, которые вызывали сомнения. Это были анализы пациентов, которые вернулись из-за границы, те, у кого болезнь протекала нетипично, маленькие дети, которые обычно коронавирусом не болеют. Два биоматериала показали наличие нетипичных штаммов. В первом случае это был британский вариант вируса (женщина приехала из Турции), во втором – южноафриканский подтип вируса, женщина тоже ездила за границу, вернулась из ОАЭ. Были обследованы контактные лица, члены семьи, у них заражение не подтвердилось. Женщина с южноафриканским штаммом уже поправилась, с британским – еще лежит в больнице. Как уже писал «Новый День», в настоящее время эта пациентка доставлена в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ № 40.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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