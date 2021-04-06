В Екатеринбурге подозревают первый случай «британского» коронавируса – пациентку закрыли в боксе 40-й

В Екатеринбурге зафиксирован предположительно первый случай заражения так называемым британским штаммом коронавируса. Характерные мутации выявили у жительницы уральской столицы, которая в конце марта вернулась из Турции. Ее пробы отправили в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, одна из проб показала, что женщина, возможно, болеет именно новой версией Covid-19, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области.

«В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ № 40 по эпидпоказаниям», – сообщили там.

Женщина до того, как ее изолировали, успела побывать в другой больнице Екатеринбурга – ЦГКБ № 6. По данным оперштаба, управление Роспотребнадзора по региону проводит противоэпидемические мероприятия. В частности, у тех, кто контактировал с женщиной, должны взять пробы и проанализировать их. «Установлен круг контактных лиц: информация о них направлена в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и иные региональные управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного обследования», – сообщили агентству в оперативном штабе.

Там не смогли оперативно ответить на вопросы «Нового Дня» о том, сдавала ли зараженная тест на Covid-19 по прилете в Россию в срок, установленный законом, соблюдала ли самоизоляцию, взяты ли под наблюдение все, кто летел с женщиной в одном самолете, а также были ли привиты от коронавируса медики больницы № 6, работавшие с этой пациенткой.

Добавим, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрирован уже 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Она посоветовала не ездить за рубеж, чтобы не допустить распространения этой и других мутировавших версий Covid-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

Назначен новый гендиректор Свердловской киностудии. / Водитель Ozon застрял на газоне, его коллега стал помогать и тоже застрял (ВИДЕО). / Гаишник спас людей из горящей избы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»