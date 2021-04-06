В России – более 100 случаев заражения «британским» коронавирусом: заразу везут в основном из Турции

В России на сегодняшний день выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 – южноафриканским, все они завозные. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19. Ранее глава ведомства заявляла, что в России подтвержден 81 случай заболевания британской разновидностью коронавирусной инфекции и выявлено шесть заболевших южноафриканским штаммом.

По словам Поповой, британский и южноафриканские варианты коронавируса привозят в Россию из разных стран. «Но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», – подчеркнула она, отметив, что сейчас в этой республике наблюдается взрывной рост заболеваемости ковидом. Попова добавила, что Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию в Турции на особом контроле, поскольку на эту страну приходится «самое высокое число авиапассажиров в удельном весе всех перевозок».

«Ситуация в Турции сегодня похожа на ситуацию в Великобритании в конце прошлого года, при развитии которой ряду стран приходилось приостанавливать сообщение. Но мы держим ситуацию на контроле», – заверила она.

Глава Роспотребнадзора при этом отметила, что распространение британского и африканского штаммов коронавируса внутри России «на сегодняшний день не регистрируется», но «оно не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения». «Но мы работаем по всем очагам максимально широко, с тем чтобы предотвратить распространение», – подчеркнула Попова.

По ее оценке, в целом по стране отмечается стабилизация эпидемического процесса, однако темпы снижения заболеваемости замедлились. «Если еще несколько недель назад мы отмечали снижение заболеваемости порядка 10-12% в неделю, то за последнюю неделю это снижение не превышало 3%», – сказала Попова. Это говорит о том, что «у нас не самая стабильная ситуация, есть определенное напряжение в ее эпидемиологическом развитии», заключила глава ведомства.

Попова также сообщила, что в шести регионах заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Речь идет о Карелии, Калмыкии, Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях. А в 10 регионах, по ее словам, показатель репродукции коронавируса (Rt) превысил единицу. В связи с этим глава Роспотребнадзора предостерегла регионы от преждевременного снятия ограничений.

«Отдельные регионы начали снимать ограничения регионы еще с февраля, в целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно. В 18 субъектах сняты ограничения для лиц старше 65 лет, там отмечаем рост заболеваемости среди людей этой возрастной группы», – заявила Попова. По ее словам, изменение режима ограничений для лиц старше 65 лет «возможно, но только после формирования популяционного иммунитета», то есть после завершения вакцинации в возрастных группах 65+ и 60+ как первого шага.

Попова призвала губернаторов взвешенно подходить к снятию ограничений, «в тесном взаимодействии с главными государственными санитарными врачами регионов». «Решения <...> не должны подвергать риску жизнь и здоровье граждан», – подчеркнула она.

Москва, Наталья Петрова

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