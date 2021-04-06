В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

В России подтвержден 81 случай заболевания британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все эти случая являются завозными.

Помимо британского штамма в России выявлено шесть заболевших южноафриканским штаммом. «Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи – завозные», – сказала главный санитарный врач страны в интервью газете «Известия».

«Если в ряде европейских стран 60-70% всех находок – это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее», – пояснила Попова.

В мире все чаще регистрируются заражения именно этими двумя штаммами. Глава надзорного ведомства посоветовала отложить зарубежные поездки, только так можно сократить риск распространения заболевания.

Кроме того, сейчас в РФ существует более 20 вариантов вируса с другими мутациями. «Да, на территории России сегодня мы видим те штаммы, которые имеют иные мутации. Но для того чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, необходимы дальнейшие исследования, которые мы и проводим. Пока оснований для каких-то опасений нет», – заключила Попова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.04.21

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