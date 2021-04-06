Вторая ветка метро Екатеринбурга подорожала до 124 миллиардов рублей

В администрации Екатеринбурга пересчитали стоимость второй линии метрополитена, которая в будущем соединит районы ВИЗ и ЖБИ. Разработка проектной документации составит от 2,7 до 3,2 миллиардов рублей, а общий бюджет строительства подземки варьируется от 93 до 124 млрд – в зависимости от принятых технических решений. Об этом сообщил начальник строительного комитета мэрии Алексей Корюков, выступая на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

В 2020 году мэрия потратила 90 миллионов рублей на разработку эскизного проекта второй ветки метро. В этом году городские власти заложили еще 160 миллионов рублей для подготовки экономического обоснования инвестиционного проекта. Кроме того, будут разработаны проекты планировки и межевания земельных участков под будущую стройку метро. По словам Корюкова, эти документы нужны, чтобы направить заявку в Минэкономики РФ для заключения об эффективности проекта. Как ранее подчеркивали в мэрии, без этого заключения не имеет смысла просить денег на метро у Федерации.

Депутаты поинтересовались, есть ли гарантия, что вложенные 250 миллионов рублей в документацию сдвинут вопрос строительства метро с мертвой точки. В частности, Сергей Шадрин привел в пример недавнее высказывание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о целесообразности строительства метро в регионах. Федеральный чиновник говорил, что открывать подземку экономически выгодно только там, где пассажиропоток составляет не меньше 30 тысяч человек в час. Екатеринбургское метро до пандемии перевозило в среднем 7 тысяч человек в час, а сейчас еще меньше.

«Есть такая поговорка – дорогу осилит идущий. Да, метрополитен требует достаточно высокого уровня пассажиропотока. Но расчеты показывали, что вторая ветка метро в Екатеринбурге будет обеспечивать минимальный пассажиропоток сразу после открытия: от 12-15 тысячи пассажиров в час в 2025 году. В перспективе к 2040-2045 годам метро выйдет на необходимый объем перевозки пассажиров», – парировал Корюков. На вопрос Дмитрия Сергина, сколько будет «жить» подготовленная документация, докладчик ответил, что заключение Минэка РФ действительно как минимум пять лет.

Владимир Крицкий заявил, что останавливать работу над подготовкой строительства второй ветки ни в коем случае нельзя. «При всем моем уважении к Хуснуллину, он называл цифры для Москвы, может быть, еще для Санкт-Петербурга. Ни один другой метрополитен в России не выдержит эту планку – 30 тысяч пассажиров в час. В 2011 году в Екатеринбурге была открыта станция «Ботаническая», и после года ее эксплуатации метро вышло на безубыточную работу. Сейчас у предприятия снова убытки, но они имеют другую специфику – повлияла пандемия, сокращение интервалов движения составов, ограниченный доступ на станции. Деньги на вторую ветку нужно осваивать. Канатные дороги и наземное метро – все это сказки. Вы пройдитесь пешком по проспекту Ленина и сразу все поймете. Единственный путь для развития города – это подземное метро», – заключил депутат.

На второй ветке метрополитена планируется построить 11 станций: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Площадь 1905 года», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки». Протяженность линии составит 14,5 километров. Городские и областные власти продвигают вопрос финансирования подземки с 2019 года, но никаких траншей Екатеринбург до сих пор не получил.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

У екатеринбурженки обнаружен южноафриканский коронавирус. / Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» прочтет «Тотальный диктант». / Пятилетка нацпроекта: как три компании делят миллиарды на дорожных подрядах Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»