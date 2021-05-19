Марат Хуснуллин: «Строительство метро в городах-миллионниках пока нецелесообразно»

Сегодня на совещании по реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию, которое провел Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин уже не в первый раз заявил, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно.

«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Напомним, раньше Хуснуллин заявлял, что открывать подземку экономически выгодно только там, где пассажиропоток составляет не меньше 30 тысяч человек в час.

Комментируя тогда его высказывание, депутат гордумы Владимир Крицкий заявил, что останавливать работу над подготовкой строительства второй ветки ни в коем случае нельзя. «При всем моем уважении к Хуснуллину, он называл цифры для Москвы, может быть, еще для Санкт-Петербурга. Ни один другой метрополитен в России не выдержит эту планку – 30 тысяч пассажиров в час. Сейчас у предприятия снова убытки, но они имеют другую специфику – повлияла пандемия, сокращение интервалов движения составов, ограниченный доступ на станции. Деньги на вторую ветку нужно осваивать», – заявил Крицкий.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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