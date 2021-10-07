Денег на проектирование метро в бюджете Екатеринбурга до 2023 года не будет

В бюджет Екатеринбурга больше не будут закладывать средства на проектирование документации для строительства метро. Заместитель главы города Андрей Корюков объяснил это тем, что федерация настояла приостановить строительство подземного транспорта во всех городах, кроме Красноярска, Челябинска и еще нескольких. Екатеринбург будет делать ставку на трамвай. Появились планы тянуть линию до городка Универсиады и Кольцово.

«Метро – это болезненный вопрос. На федеральном уровне принято решение о приостановке всех проектов метро, за исключением в Москве, Красноярске, Челябинске. У нас есть метро, а у наших соседей нет. Хоть одну станцию или прогон Челябинск построит. А мы в Екатеринбурге приостановили все работы по метро с точки зрения подготовки проектной документации, – рассказал на брифинге по бюджету Андрей Корюков. – А куда сейчас метро вести? Раньше хотели на ВИЗ-Правобережный, но он остался нераскрытым [имеется в виду, что там не строится район для проведения «Экспо»]. Активно у нас развивается Юго-Запад, Солнечный, в районе «Екатеринбург-Экспо» идет строительство деревни Универсиады. Федеральный бюджет нас ориентирует на строительство быстрого наземного транспорта – трамвайные пути. Основной упор делаем на трамвай. В этом году достроим ветку в Верхнюю Пышму. В октябре начнется строительство линии в Академический. В следующем году получим инфраструктурный кредит 14 миллиардов рублей, в котором заложены средства на строительство линии в Солнечный. Прорабатывается вопрос запуска трамвая в Березовский, в сторону Кольцово и «Экспо».

На остальной транспорт в бюджете Екатеринбурга на 2022 год будет заложено столько же, сколько и в 2021-ом. За счет 2 миллиардов рублей будет обеспечиваться работа наземного транспорта, выплата лизинга за газовые автобусы. По электротранспорту концессии в 2022 году не будет, – сообщил Корюков.

В 2020 году мэрия потратила 90 миллионов рублей на разработку эскизного проекта второй ветки метро. В 2021 году – еще 160 миллионов рублей для подготовки экономического обоснования инвестиционного проекта. Должны были быть разработаны проекты планировки и межевания земельных участков под будущую стройку метро. Ранее Корюков говорил, что эти документы нужны, чтобы направить заявку в Минэкономики РФ для заключения об эффективности проекта. Как ранее подчеркивали в мэрии, без этого заключения не имеет смысла просить денег на метро у Федерации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.10.21

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