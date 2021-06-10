Якушев – о второй ветке метро: «Говорить, что деньги будут завтра, мы не можем»

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в ходе сегодняшней пресс-конференции ответил на вопрос о перспективе строительства в Екатеринбурге второй ветки метрополитена.

«Работа сейчас идет на площадке правительства, и работа будет достаточно непростая. Что касается моей позиции – я поддерживаю, но дальше там много еще технических моментов, – заявил Якушев. – Потому что есть вопросы у Минфина, есть вопросы у Минэка. Что зависит от меня, я все сделаю, я окажу помощь региональной команде, чтобы проект был реализован. Но подводить итоги и говорить, что вопрос решен, что деньги завтра будут, мы пока не можем, потому что вопрос находится в проработке».

Как уже писал «Новый День», 19 мая на совещании по реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию, которое провел Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин уже не в первый раз заявил, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно. «Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – считает он. Напомним, раньше Хуснуллин заявлял, что открывать подземку экономически выгодно только там, где пассажиропоток составляет не меньше 30 тысяч человек в час.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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