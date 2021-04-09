Из администрации Екатеринбурга ушел еще один вице-мэр

В администрации Екатеринбурга очередная кадровая перестановка. Должность вице-мэра по вопросам потребительского рынка и услугам оставил Владимир Боликов. Его фамилию уже удалили с сайта горадминистрации. По слухам, он займет пост главы Кировского района – предыдущий руководитель райадминистрации Александр Лошаков был отстранен из-за уголовного дела.

Добавим, накануне глава города Алексей Орлов сообщил, что сегодня мэрию покинет строительный вице-мэр Алексей Бирюлин, его ждут в правительстве области Примечательно, что фамилию этого чиновника с сайта администрации еще не убрали.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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