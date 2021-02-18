В мэрии прояснили статус главы Кировского района Лошакова, которым интересуются силовики

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков не уволен со службы, как сообщают некоторые СМИ, а отстранен от должности с 10 февраля до окончания расследования уголовного дела. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Добавим, с сайта администрации Кировского района имя и фотография Александра Лошакова исчезли. Вместо него указан и.о. главы администрации Сергей Визелко.

Как уже писал «Новый День», Александр Лошаков был задержан 12 ноября 2020 года. Вероятной причиной могла стать схема, в рамках которой подряды на ремонтные работы на дорогах района получала коммерческая фирма, якобы связанная с чиновником. По факту же работы выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Кировский ДЭУ». Спустя пару дней Лошакова выпустили под подписку о невыезде. В конце ноября президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство Лошакова в партии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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