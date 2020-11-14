Главу администрации Кировского района выпустили под подписку о невыезде

В Екатеринбурге главу администрации Кировского района, задержанного в четверг, выпустили под подписку о невыезде. Ранее сообщалось, что задержание Александра Лошакова может быть связано с мошенничеством.

«Отпущен под подписку», – сообщили агентству ТАСС источники в правоохранительных органах. Официально историю с Александром Лошаковым силовые ведомства не комментируют.

Как ранее писал «Новый День», глава Кировского района города Александр Лошаков был задержан 12 ноября. Поводом могла стать схема, в рамках которой подряды на ремонтные работы на дорогах района получала коммерческая фирма, якобы связанная с чиновником. По факту же работы выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Кировский ДЭУ».

Отметим, что по данным портала госзакупок, в разных годы победителями конкурсов на выполнение работ по дорожным ремонтам в Кировском районе Екатеринбурга становились ООО «Региональное ДРСУ» (владелец – «Атомстройкомплекс»), ООО «СК «Армстрой», и другие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.11.20

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