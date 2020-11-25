Главе Кировского района Лошакову приостановили членство в «Единой России»

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство в партии главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова до решения суда. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в исполкоме.

Как ранее писал «Новый День», глава Кировского района города Александр Лошаков был задержан 12 ноября, но позже выпущен под подписку о невыезде. Поводом могла стать схема, в рамках которой подряды на ремонтные работы на дорогах района получала коммерческая фирма, якобы связанная с чиновником. По факту же работы выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Кировский ДЭУ». Официально историю с Александром Лошаковым силовые ведомства не комментируют.

Напомним, приостановление членства в партии для граждан, подозреваемых в уголовных преступлениях, – обычная практика для «Единой России». Ранее та же участь постигла теперь уже бывшего депутата ЕГД Олега Кагилева: когда в 2019 году в отношении него было возбуждено уголовное дело, его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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