Апелляция на приговор депутату ЕГД поступила в облсуд

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор действующему депутату ЕГД Олегу Кагилеву и его сообщнику Денису Шадрину. Как следует из информации на сайте облсуда, апелляцию будет рассматривать судья Мария Кузнецова. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, в марте этого года бывший начальник Управления капитального строительства Свердловской области и пока действующий депутат ЕГД Олег Кагилев был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе на 5 лет. Такой же срок получил его сообщник Денис Шадрин.

Отметим, что год назад, когда в отношении Кагилева было возбуждено уголовное дело, его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Однако он сохраняет депутатский мандат до тех пор, пока приговор суда не вступит в законную силу. Если облсуд отклонит апелляцию, полномочия Кагилева по закону должны быть прекращены досрочно, и место в думе освободится. Ранее член горизбиркома Илья Захаров заявлял, что с учетом всех сроков, довыборы в ЕГД вполне могут успеть назначить на сентябрь, но это было сказано до объявления в регионе особого режима из-за коронавируса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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