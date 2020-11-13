Задержание главы Кировского района может быть связано с мошенничеством

Накануне в Екатеринбурге был задержан глава Кировского района города Александр Лошаков. Поводом могла стать схема, в рамках которой подряды на ремонтные работы на дорогах района получала коммерческая фирма, якобы связанная с чиновником. По факту же работы выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Кировский ДЭУ».

Отметим, что, по данным портала госзакупок, в разных годы победителями конкурсов на выполнение работ по дорожным ремонтам в Кировском районе Екатеринбурга становились ООО «Региональное ДРСУ» (владелец – «Атомстройкомплекс»), ООО «СК «Армстрой», и другие.

Официально силовые ведомства не комментируют ситуацию с обысками в администрации Кировского района и с задержанием Лошакова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

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