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Среда, 2 июня 2021, 16:07 мск

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Бывший вице-мэр Боликов возглавил Кировский район Екатеринбурга

Бывший вице-мэр Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов возглавил администрацию Кировского района. Официальное назначение состоялось вчера, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Предыдущий руководитель района Александр Лошаков был отстранен от должности 10 февраля 2021 год из-за уголовного дела. Чиновник подозревался в махинациях с муниципальными контрактами на дорожный ремонт. Вместо него был назначен исполняющий обязанности Сергей Визелко.

Теперь на сайте Кировской администрации указано, что главой района стал Владимир Боликов. Добавим, что это назначение публично не оглашалось.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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