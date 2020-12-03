Суд прекратил производство по делу в отношении главы Кировского района Александра Лошакова

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении главы района Александра Лошакова. Его подозревали в нецелевом использовании средств, но суд решил, что состав преступления отсутствует.

Решение опубликовано на сайте Кировского районного суда. Дело было возбуждено по статье 15.14 КоАП «Нецелевое использование бюджетных средств», однако суд вынес постановление о прекращении производства.

Напомним, глава Кировского района города Александр Лошаков был задержан 12 ноября. Поводом могла стать схема, в рамках которой подряды на ремонтные работы на дорогах района получала коммерческая фирма, якобы связанная с чиновником. По факту же работы выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Кировский ДЭУ». Спустя пару дней Лошакова выпустили под подписку о невыезде. Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство Лошакова в партии до решения суда. Сейчас, вероятно, оно будет восстановлено.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

Гаишники и приставы ловят должников на дорогах. / Православным священникам дали доступ в «красные зоны» ковидариев Екатеринбурга. / «Гул стоит и зарево», – на Северном Урале взорвался газопровод диаметром 1000 мм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»