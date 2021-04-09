Союз журналистов предложил ограничить работу СМИ на митингах

Свердловский творческий союз журналистов во главе с председателем Александром Левиным выступил с предложением регламентировать работу СМИ на митингах, пикетах и других акциях протеста. Фактически речь идет об ограничениях работы работников прессы.

На встрече с главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым и полпредом в УрФО Владимиром Якушевым г-н Левин предложил, чтобы, во-первых, СМИ в своих публикациях обязательно указывали, что мероприятие не санкционировано, если оно не было согласовано, и что граждане могут быть привлечены к ответственности за участие в нем. Во-вторых, он посчитал нужным, чтобы журналисты уведомляли уполномоченные органы о том, что сотрудники редакции будут работать на акции. То есть речь идет о предварительной аккредитации. В-третьих, Левин предложил предусмотреть специальные позиции на митингах, где могли бы работать журналисты, то есть предлагается ограничить сотрудников СМИ в передвижении.

Впрочем, идея была воспринята без восторга. Полпред резко осадил Левина, повысив тон впервые с начала мероприятия. «Прошу помнить – речь идет о несогласованных акциях. Нам не всегда известно, куда и когда они [участники акции] пойдут. Коллеги, еще раз напоминаю, что это несогласованное мероприятие, не прописан протокол. Ни региональные власти, ни правоохранители не знают, как граждане себя поведут. Конечно, хотелось бы и место знать, и время, все определить. Но если они выйдут на два часа раньше, все полетит в тартарары. Не забывайте об этом. Другое дело, когда мероприятие согласованное. Там можно определить формат работы, – сказал он. – Складывается ощущение, что та сторона ведет себя совершенно правильно. Но та сторона работает вне правового поля, а правоохранители защищают права людей. А у нас часто получается – журналисты правы, та сторона права, а правоохранители где-то заблудились. Давайте не переворачивать с ног на голову».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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