Советник президента: QR-код должен спасти журналиста от дубинки полицейского на митинге

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что QR-коды на митингах и массовых акциях, в том числе и несанкционированных, способны обезопасить представителей СМИ эффективнее, чем редакционные удостоверения.

Как ранее писал «Новый День», идея QR-кодов для журналистов возникла после череды несогласованных мероприятий в январе. Тогда представители СМИ, несмотря на отличительные знаки, столкнулись с арестами и физическим давлением.

«В первую очередь журналистам поможет желтая жилетка и табличка, где написано «пресса», – сообщил «Новому Дню» Валерий Фадеев. – А вообще, если между активными протестующими и полицией произошла стычка, то здесь журналисту уже ничего не поможет. В большинстве своем журналисты получают физические увечья потому, что сами не отдают себе отчет и не контролируют ситуацию. Когда полиция мутузит, она не разбирает, где там желтый жилет, а где редакционное удостоверение».

По словам Фадеева, QR-код защитит с той точки зрения, что применяющие насилие на митингах люди будут понимать, что перед ними лицо «при исполнении» и его защищает государство.

«В России зарегистрировано несколько сотен тысяч СМИ, а работают из них далеко не все, – сообщил Фадеев корреспонденту «Нового Дня», – Когда мы проводили проверку по восьми окружным столицам, купили редакционное удостоверение одного из таких СМИ за несколько тысяч рублей. Этот документ не фальшив по букве закона, но фальшив по духу. Поэтому, чтобы отличить настоящих журналистов от ненастоящих, мы и предложили систему QR-кодов. Возможно, это неправильно, но альтернатив пока нет».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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