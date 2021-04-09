Глава СПЧ предложил пускать журналистов на митинги по QR-коду

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать аналог аккредитации для журналистов, участвующих в освещении митингов и акций протеста. По словам общественника, это может быть специальный QR-код, который будет выдавать Союз журналистов России.

«Вы знаете, в январе было много несогласованных мероприятий. Важная тема – взаимное уважение, но оно не всегда наблюдается. В Москве были случаи, когда журналистов задерживали необоснованно, но почти всех отпустили. Бывало, составляли спорные протоколы. С другой стороны, есть не вполне журналисты на таких мероприятиях. Любой может зайти в интернет и купить удостоверение журналиста, вот мы зашли и купили с коллегами, пользоваться не будем.

Следующая тема – блогеры. Их задерживают, а они говорят: мы же журналисты. Но они не попадают под действие закона. И как с ними быть, требовать, чтобы они регистрировались? Тогда у них вместе с правами появятся и обязанности», – заявил Валерий Фадеев на совещании в уральском полпредстве.

Он также подчеркнул, что сотрудник ОМОНа на акциях протеста не может отличить настоящее удостоверение СМИ от поддельного. «Роскомнадзор разработал бейдж для прессы. Но его можно распечатать, и как понять, что это настоящий документ? Союз журналистов предлагает составить реестр журналистов. И кто там будет, как отличить правильных от неправильных, и по какому принципу? Может сделать что-то типа аккредитации? Я говорю слова «аккредитация» в кавычках. Если кто-то хочет работать на массовых акциях, он должен зарегистрироваться и получить QR-код. Такие коды опробовали москвичи во время пандемии, их использовали при перемещениях по городу», – прокомментировал Фадеев. Также глава СПЧ подчеркнул, что необходимо создать для силовиков памятки, как работать с журналистами. Потому что правоохранители часто не знают, как реагировать на сотрудников СМИ во время массовых акций.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова добавила, что ее возмутила история с судом над фотографом портала 66.ru Алексеем Школой. Фотокорреспондент был осужден на 30 часов обязательных работ за участие в шествии в защиту оппозиционера Алексея Навального, которое прошло в Екатеринбурге 23 января. «Я видела, как он работает. Он снимал сюжет, у него было редакционное задание. Его отпустили, и я успокоилась. Но его вызвали в суд, приговорили к общественным работам. Вчера коллеги вышли его поддержать. Я не хотела бы, чтобы были такие прецеденты», – прокомментировала Мерзлякова.

Полпред по УрФО Владимир Якушев отметил, что на Урале есть проблемы, связанные с открытым посягательством на права журналистов. По его словам, в ХМАО-Югра было возбуждено три уголовных дела по статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной деятельности журналиста». В Свердловской и Челябинской областях случались нападения на журналистов и поджоги их имущества – всего по УрФО было зарегистрировано 20 таких инцидентов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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