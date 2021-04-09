«Накажите нас сильнее»: СМИ обсудили с полпредом и главой СПЧ трудности работы

Сегодня полпред в УрФО Владимир Якушев и глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обсудили с регионами, как журналистам и правоохранительным органам необходимо взаимодействовать при работе на несанкционированных акциях протеста. Недавно, напомним, Роскомнадзор утвердил требования к внешнему виду представителей прессы на митингах, но вероятно, требуются и другие ограничения. Фадеев сообщил, что стоит подумать о QR-кодах для журналистов. И он же заметил: правоохранительным органам надо выдать памятку по взаимодействию со СМИ, потому что полиция и Росгвардия зачастую просто не знают, как работать с журналистами. А затем высказались медиаменеджеры, представляющие все субъекты Урала и в основном государственные СМИ.

Так, слово взял гендиректор челябинского ОТВ Олег Гербер, который заодно возглавляет комитет по информационной политике заксобрания. Он рассказал, что на акциях протеста под видом журналистов могут работать провокаторы, после чего пожаловался на стрингеров (внештатных сотрудников СМИ), которые могут, прикрываясь корочками уважаемого издания, заходить в здания муниципальных органов власти и писать потом материалы «в искаженном свете». «А это порочит почетное звание журналиста», – заметил депутат и добавил, что надо прояснить, как вообще определять, что работает журналист, а «не стрингер, фрилансер или блогер».

Главный редактор АНО «Тюменская область сегодня» Сергей Шестаков отметил, что для его региона тема митингов не очень актуальна, жестких задержаний там не бывает. Он обратил внимание на другую проблему. Все, что публикуется, так или иначе должно монетизироваться: если это не рекламный материал, за который заплатили, а новостная публикация, то она должна приводить как можно больше пользователей, быть кликабельной. А это приводит к тому, что СМИ, которые добросовестно проверяют информацию, дают право высказаться второй стороне, не публикуют фейк-ньюс, но тратят на это время, теряют в аудитории и рекламе. «Мне кажется, нам нужно думать об инструментах, которые мотивировали бы СМИ работать качественно, и чтобы агрегаторы типа «Яндекса», «Гугла» давали приоритет проверенной информации», – заметил он.

Главный редактор газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев рассказал историю о травле журналистки в соцсетях и предложил бороться с кибербуллингом, например, обязывать соцсети удалять такой контент.

«При подготовке к выступлению я также использовал материалы сайта «Газета.ру», в которых говорилось о дискуссии, состоявшейся в Госдуме 10 марта в ходе расширенного заседания комитета по государственной политике. Основные предложения, которые высказывались, касались создания реестра представителей СМИ, работающих на митингах, вопросов о введении периметра вокруг сотрудников правопорядка, которые каждый журналист не должен нарушать, воспитательных бесед, разработки единого удостоверения для корреспондентов, отличительных знаков, в том числе QR-кодов. Но мне как руководителю СМИ интересно предложение факультета журналистики МГУ о проведении для будущих журналистов мастер-классов по работе на митингах, а сотрудники Росгвардии в этом должны поучаствовать, подготовив курс видеолекций», – рассказал директор филиала ГТРК «Курган» Иван Белых. В завершение своего выступления он напомнил, что закон должны соблюдать все – и журналисты, и представители силовых структур, а демократические основы государства предполагают в том числе свободу слова. Сотрудничество СМИ и правоохранителей должно строиться на принципах взаимоуважения.

Затем выступил председатель регионального отделения ЯНАО Союза журналистов России Алексей Снегирев. «На Ямале у нас многое устроено иначе. Здесь другие экономические возможности региона, другой уровень социальной поддержки, в разы ниже уровень протестных настроений. Нам трудно даже представить, чтоб жители городов-тружеников – Надыма, Нового Уренгоя, Губкинского – вдруг стали бы выходить на митинги и требовать разрушить все до основания», – сообщил ямальский представитель Союза журналистов. Он отметил, что северная журналистика поднимает проблемы малых городов и сел, а не протестов. А что касается взаимоотношений с силовиками, то сейчас Ямал – островок стабильности. Но послушав выступления коллег, он решил поддержать два пункта. Первый – обучение журналистов поведению в экстремальных ситуациях и второй – заключение соглашений между союзами журналистов, представителями СМИ и силовых структур, чтобы был личный контакт.

От Свердловской области было три предложения. Исполнительный директор РИА «ФедералПресс» Олег Орлов сделал простое, но очень важное замечание: если на человеке есть жилет, у него какая-то фототехника, то это скорее всего журналист, и если он не несет транспарант и не ведет себя агрессивно – то, наверное, и нет поводов его трогать. Шеф-редактор Ura.ru Иван Некрасов предложил журналистам пройти обучение по работе на митингах и выдавать им сертификаты безопасности и какую-то облегченную экипировку. На этих курсах силовики должны объяснить журналистам и, возможно, блогерам, «как не попасть под горячую руку» (видимо, силовиков, но автор высказывания не уточнил, – прим. ред.) «А кто откажется, пусть работает на свой страх и риск», – пояснил он.

Но, пожалуй, самое радикальное предложение сделал глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин: по его словам, СМИ нужно обязать делать в публикациях пометку о незаконности акции, журналистам аккредитовываться в полиции, а на самих митингах – стоять в определенной властями точке. На последнее на повышенных тонах ответил Владимир Якушев, напомнивший, что речь идет о несакционированных мероприятиях, когда власти не в курсе действий толпы ни в части времени, ни в части маршрута передвижений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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