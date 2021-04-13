Врача из «атомного» города оштрафовали на полмиллиона за пост в соцсетях

Врача из ЗАТО Новоуральск оштрафовали на 500 тысяч рублей за пост во «ВКонтакте». Его признали виновным по уголовному делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, пост был опубликован еще в марте 2019 года в открытом паблике. Несмотря на то, что он был сделан с телефона, следователи отчитались об обыске квартиры мужчины, также назначались всевозможные экспертизы. В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что «выявили и задокументировали противоправные действия» сотрудники центра противодействия экстремизму.

О подробностях этой истории ранее рассказывали журналисты 66.ru. Осужденный – врач скорой помощи, который написал комментарий про теракт во Франции. «На фоне эмоций я, возможно, написал не совсем корректно по поводу миграционной политики других стран. Типа того: вот к чему привела ваша толерантность и корректность», – рассказывал медик. После возбуждения уголовного дела у врача случился инфаркт.

В марте этого года аналогичный приговор вынесли жителю Нижней Туры – 43-летний мужчина с телефона также оставил комментарий в соцсети, который прочитали полицейские. Одно из самых громких дел об оправдании терроризма – история псковской журналистки Светланы Прокопьевой, в своем материале «Репрессии для государства» она рассуждала о причинах взрыва в пункте пропуска в здании Управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года: тогда 17-летний анархист активировал самодельное взрывное устройство (сам он погиб, несколько сотрудников ведомства получили ранения). Ей также присудили штраф в 500 тысяч.

Новоуральск, Людмила Прокофьева

Новоуральск. Другие новости 13.04.21

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