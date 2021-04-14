В Екатеринбург после года дистанта вернулись более 220 иностранных студентов

Иностранные студенты постепенно возвращаются в Екатеринбург, чтобы присоединиться к российским учащимся в вузах. С начала года на Урал вернулось уже более 220 обучающихся, которые на начало пандемии оказались не в России. Пока что случаев завоза коронавируса среди студентов-иностранцев не было.

Как ранее писал «Новый День», Минобрнауки России сформировал список стран, из которых разрешено возвращаться на учебу студентам, аспирантам и слушателям курсов в вузах. Сейчас, после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией, он вновь скорректировался, но тем не менее, процесс возврата студентов продолжается. В Уральском федеральном университете «Новому Дню» сообщили, что с начала года в Екатеринбург уже вернулись 220 обучающихся.

«С начала 2021 г. с учетом постоянно прибывающих студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, число приехавших достигло порядка 220 человек, – сообщили в пресс-службе УрФУ. – Список стран, из которых разрешен въезд иностранным обучающимся, постоянно изменяется. Так, 12 апреля было вновь закрыто авиасообщение с Турцией и Танзанией. Порядок действий по приему иностранных обучающихся был сформирован Министерством науки и высшего образования РФ 16 марта».

С 16 марта вуз получил более 150 уведомлений от обучающихся. Студенты должны за 10 дней до въезда в Россию прислать письмо в университет о своем намерении. После прилета каждый сдает ПЦР-тест на коронавирус.

«Студенты, прибывающие из-за рубежа, должны сдать два ПЦР-теста: первый – не более чем 72 часа до прибытия в РФ, и второй – в течение 72 часов после прибытия в РФ. Случаев с положительными результатами пока не было. Мы надеемся, что их не будет, поскольку иностранные обучающиеся ответственно относятся к вопросам собственного здоровья», – прокомментировали в УрФУ.

В других вузах поток возвращающихся иностранцев не такой большой. Так, в Уральском государственном педагогическом университете «Новому Дню» рассказали, что приехала только одна студентка из Казахстана. Тесты на коронавирус у девушки отрицательные. Еще 10 человек из Казахстана только планируют возвращение, о чем уведомили вуз, – говорят в УрГПУ. В Горном цифру назвать затруднились. Здесь отметили, что в основном за пределами России на момент начала пандемии коронавируса находились китайские студенты. Для них въезд по-прежнему невозможен. В Медицинском обещали предоставить данные позднее.

В УрФУ также добавили, что в случае, если у кого-то из студентов-иностранцев будет выявлен коронавирус, дальнейший порядок действий будут определять сотрудники Роспотребнадзора и врачи. Напомним, в период пандемии иностранные студенты уральских вузов, уехавшие на родину, проходили программу дистанционно. Сейчас, когда университеты вернулись к офлайну, к занятиям уже приступили те иностранцы, которые во время пандемии оставались в России и не покидали страну.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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