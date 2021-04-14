Митрополит Евгений рассказал о будущем Среднеуральского монастыря и его обитателей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений подробно прокомментировал сегодняшние события в Среднеуральском женском монастыре с отселением проживавших там монахинь. Владыка сделал это в своем телеграм-канале.

Митрополит Евгений пояснил, что епархия предложила монахиням выбрать любой женский монастырь на территории региона, где их окружат любовью и заботой. Для насельниц, нуждающихся в какой-либо помощи, действует круглосуточная горячая линия. «На телефон горячей линии с утра обращаются родственники насельниц. Многие из них давно, особенно после событий прошлого года, хотели бы вернуть своих сестёр, дочерей, матерей в семью», – подчеркнул он.

Владыка добавил, что Екатеринбургская епархия всегда последовательно придерживалась позиции, что с точки зрения гражданского закона и канонического права, Среднеуральский женский монастырь принадлежит Русской православной церкви даже если это право до конца не закреплено формально. По его словам, епархия приложит все усилия, чтобы все необходимые экспертизы в монастырском комплексе были проведены в ближайшее время. «Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы и, по исправлению всех недостатков, монастырские здания можно будет использовать по их назначению. В той мере, которая нам будет позволена, мы постараемся сохранить в монастыре все условия для возможности возвращения насельниц монастыря в место принесения ими монашеских обетов, если они захотят им следовать далее», – проясняет владыка Евгений.

Хозяйство монастыря тоже не останется без присмотра. Митрополит обещает, что епархия будет ходатайствовать перед службой судебных приставов о присутствии на территории энергетика и других специалистов, поддерживающих жизненно важные системы зданий. Кроме того, там будут специалисты-животноводы из других монастырей митрополии и, возможно, специалисты агрохолдинга компании УГМК, которым предстоит осуществлять уход за животными монастырской фермы. «Помощь указанных специалистов понадобится вплоть до того момента, пока обитель не вернётся к мирной жизни. Обращаем также внимание на то, что на период проведения экспертизы зданий Среднеуральский монастырь находится под охраной правоохранительных органов. Доступ на территорию обители запрещён», – резюмирует митрополит.

Напомним, сегодня около 6 утра в монастырь прибыли судебные приставы и полиция. В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что суд запретил гражданам находиться и проживать на территории монастыря «в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

Екатеринбург, Среднеуральск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Среднеуральск. Другие новости 14.04.21

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