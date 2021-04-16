Авиакомпании увеличили количество рейсов из Екатеринбурга в Армению

Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Ереван увеличилось до трех в неделю. По мнению представителей турбизнеса Армении, это не предел: если спрос будет расти, то уже в этом сезоне могут открыться туристические чартеры, а цена на билеты снизится.

Как рассказала корреспонденту «Нового Дня» представитель Федерации туризма Армении и туркомпании AM Travel Лариса Мкоян, с этой недели из Екатеринбурга в Ереван будет летать по три рейса в неделю. По средам, как и прежде, – «Уральские авиалинии», по пятницам – авиакомпания «Армения», а теперь к ним присоединилась Nord Wind. Судя по информации на сайте перевозчиков, цена на билеты на ближайшие даты начинается от 4800 рублей в одну сторону, на более отдаленные даты – от 10 тысяч.

По мнению Ларисы Мкоян, если на Урале будет расти спрос на поездки в Армению, то возможен и запуск туристических чартеров, которые будут дешевле.

«То, что появились прямые перелеты, – это уже зеленая карта для развития туризма. Мы прибыли в Екатеринбург, чтобы найти поддержку местных операторов. Авиакомпании будут рады, если мы обеспечим их тур потоком. Тогда и будет снижение цен, – рассказала сегодня на выставке «Лето-2021» в Екатеринбурге представитель Федерации туризма Армении. – Впереди майские праздники, а Армения требует от российских туристов только ПЦР-тест, можно сразу по прилете выйти в город, ехать на экскурсии. У нас работают кафе, рестораны, всем известна армянская кухня, вино, коньяк. Работают музеи. Экскурсии по всей Армении есть и готовы с радостью принимать туристов из Екатеринбурга».

Представители уральского туризма в разговоре с корреспондентом Нового Дня отметили, что Армения может стать отличной альтернативой закрытым ныне экскурсионным странам. Спрос на нее в последние годы растет, правда, многих останавливали цены. Но сейчас путешествие в Ереван стало более доступным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

Екатеринбуржцы смогут прививаться от Covid-19 только одной вакциной. / Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов. / В очереди на вакцинацию стоят 70 тысяч екатеринбуржцев: прививать будут еще в четырех ТЦ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»