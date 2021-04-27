На Урале умер подросток, надышавшийся газа из баллона

В городе Верхний Тагил погиб 13-летний подросток. Мальчик занимался сниффингом – дышал газом из баллона, чтобы опьянеть.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сообщение о смерти ребенка поступило утром 23 апреля. «Проверка показала, что в дневное время подросток в магазине приобрел баллон с газовой смесью, после чего проследовал к заброшенным хозяйственным постройкам в г. Верхний Тагил. После вдыхания газовой смеси несовершеннолетний почувствовал себя плохо. Находящиеся с ним несовершеннолетние вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть подростка. Несовершеннолетний воспитывался в полной семье, однако состоял на внутришкольном учете и на учете в органах системы профилактики», – прокомментировали в ведомстве. Сейчас по факту ЧП идет проверка.

Добавим, сниффинг снова становится популярным среди некоторых подростков. Из-за этого уже обсуждалась идея запрета продажи зажигалок несовершеннолетним. В Курганской области депутаты уже запретили продавать детям любые предметы, где содержится сжиженный газ.

Верхний Тагил. Другие новости 27.04.21

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