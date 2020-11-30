В России могут запретить оборот зажигалок среди несовершеннолетних

В России необходимо принять закон, запрещающий оборот зажигалок со сжиженным газом среди детей и подростков. Об этом заявил бывший помощник главы Росмолодежи, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИМС) Денис Заварзин, выступая сегодня на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, эта инициатива призвана остановить популярность токсикомании.

«Мы определили всплеск популярности, в том числе в соцсетях, подростковой токсикомании, такой, как сниффинг. Когда опьянение у детей происходит после выдыхания сжиженных газом, в частности, используемых в зажигалках и газовых баллончиках, – сообщил Заварзин. – Известны случаи, когда самому молодому увлекающемуся подростку было меньше 10 лет. А по данным СКР мы только за два года потеряли 270 детей. Вдумайтесь, мы потеряли практически целую школу».

Заварзин отметил, что ЦИМС совместно с Роскомнадзором «проводит мероприятия по блокировке такой информации» в Интернете, однако для решения проблемы, по его словам, нужен комплексный подход. «Мы считаем необходимым принятие единого федерального закона, направленного на пресечение свободного распространения среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ», – сказал он.

Заварзин также сообщил о поддержке идеи создания «Единого оператора по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства». «Нам необходим целый комплекс мер по обеспечению информационной безопасности, реализация которого должна вестись в рамках единой государственной программы», – подчеркнул он, пояснив, что надо законодательно установить ответственность соцсетей и мессенджеров за то, что они не ограничивают доступ к запрещенной информации или распространяют клевету. Заварзин также обратил внимание, что в России до сих пор нет единой системы учета несовершеннолетних, находящихся в группе риска. «Избыток информации ведет к оскудению души», – процитировал он в заключение знаменитого советского психолога Алексея Леонтьева, и призвал «помочь современным подросткам вырасти гармоничными, критически мыслящими и независимыми от навязанных ложных ценностей гражданами нашей страны».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.11.20

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