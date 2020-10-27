Депутаты Зауралья приняли закон, запрещающий из-за сниффинга продавать зажигалки детям

Депутаты думы Курганской области во вторник, 27 октября, сразу в двух чтениях приняли региональный закон «Об установлении на территории Курганской области ограничений продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан». Любые предметы, в которых содержится сжиженный газ, продавать детям до 18 лет запретили из-за нового вида токсикомании – сниффинг.

Перед депутатами выступил представитель областной прокуратуры, который уточнил, что на федеральном уровне такого запрета нет, но многие регионы России на своем уровне уже ввели подобные ограничения. По данным прокуратуры Зауралья, на учете у наркологов из-за сниффинга только официально уже состоят 50 несовершеннолетних жителей Курганской области.

Депутаты единогласно поддержали аконопроект, вопросов и замечаний у них не возникло.

Новый вид токсикомании – сниффинг, смертельно опасен. Как ранее комментировал «Новому Дню» депутат Евгений Кафеев, в Курганской области уже зафиксирован летальный исход. От сниффинга скончался подросток.

Для такого вида токсикомании дети используют газ. Состояние опьянения достигается вдыханием газа, используемого в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит.

Теперь, когда региональный закон принят, продажа таких предметов несовершеннолетним будет запрещена. Продавцов обяжут спрашивать у молодых покупателей паспорт. Для нарушителей депутаты сегодня также утвердили штрафы. Сумма максимального штрафа для юрлиц – до 100 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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