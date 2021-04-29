В Свердловской области из-за лимонов снизился «индекс шашлыка»

Центробанк подсчитал, как за год изменились цены на условный набор для шашлыка. За год серьезно подорожали свинина, лук, кетчуп, минеральная вода, но в целом «индекс пикника» оказался ниже уровня инфляции.

Сказались цены на лимоны, которые Центробанк добавил в рецептуру для приготовления мяса – год назад цены на них взлетели из-за коронавируса, но затем существенно снизились.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, стоимость пикника для компании из 3-4 человек в регионе составит 1294 рубля, в прошлом году набор из этих же продуктов стоил на 1,4% дешевле – 1276 рублей. В целом по России пикник стоит чуть меньше – 1257 руб., но подорожал он более существенно – на 2,7%. В набор для пикника регулятор включил два килограмма свинины, лук, лимон и специи для маринада, кетчуп, овощи, хлеб и напитки.

Свинина за год подорожала на 4%, это, к слову, самый скромный показатель среди видов мяса, другие выросли в цене сильнее. В противовес подорожал набор для маринада (лук, лимоны и специи). При этом цена на лук подросла на 2,2 %, а лимоны стали на 11% дешевле – за счет того, что в 2020 году они были очень дорогими. Интересно вышло и с помидорами: томаты для пикника подешевели на 15%, потому что возобновился импорт из других стран, да и местные теплицы сохранили высокий уровень производства. Зато кетчуп подорожал – из-за роста цен на ингредиенты, сахар и томаты (сказалось отложенное влияние зимнего роста цен). Сок, минеральная вода выросли в цене на 2-3%, а специи подешевели на 1-2%.

Добавим, ранее «индекс шашлыка» рассчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» – по их данным, в целом по России стоимость набора для пикника выросла на 25%. Но для анализа там брали другую корзину: шампуры, мангал, древесный уголь, розжиг и маринованное мясо.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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