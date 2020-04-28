Глава свердловского УФАС о подорожании продуктов: ходите в другой магазин

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области ежедневно мониторит цены на продукты, и роста цен на социально значимые продукты там не фиксируют. Руководитель управления Дмитрий Шалабодов дал совет тем, кто видит подорожание яиц, молока, хлеба, – стоит поискать эти же товары в другом магазине.

В УФАС уже поступило 66 жалоб на рост цен на продукты, антимонопольщики ежедневно проверяют реальную стоимость в магазинах. Но это делают всего 4-5 сотрудников в Екатеринбурге, а в области вообще никто, подразделений и сотрудников там нет. При этом в Екатеринбурге проверяются крупные федеральные сети, потому что они во многом влияют на ценообразование.

И пока статистика УФАС такова: роста цен на социально значимые товары нет. «Некоторые магазины позиционируют себя как магазины премиального сегмента, и там какой-то товар в несколько раз дороже может быть. Мы монитором и минимальную, и максимальную стоимость, например, килограмм гречки – его минимальная цена 45 рублей, максимальная 145 рублей. Это допустимо. Может быть и так, что цена отличается в одном и том же магазине на один товар, но от разных поставщиков», – сообщил Шалабодов.

Жители Свердловской области заметили, что в магазинах подорожали яйца. Глава УФАС объяснил это сезонностью и пообещал, что они будут дешевле в августе-сентябре. Что касается роста цен на молоко, хлеб, другие важные товары, которые уже обсуждают в соцсетях, то, по мнению антимонопольщика, это говорит только о росте цен в конкретной торговой точке. «Те граждане, которые увидели повышение цен в магазине у дома, они могут пойти в другой магазин, который является сетевым, и эти цены сравнить. Еще один момент, некоторый надо обратить внимание, существуют цены минимальные и максимальные на один и тот же продукт питания», – дал совет Шалабодов.

С другой стороны, антимонопольщики на самом деле зафиксировали рост цен на чеснок, имбирь и лимоны. Это связано с коронавирусными проявлениями, 90 % чеснока и имбиря поставляется из Китая, 70% лимонов из Турции, УФАС ожидает, что как только в этих странах ситуация с продуктами и вирусом стабилизируется, то цены снизятся. Ожидается, что произойдет снижение стоимости продуктов, резко ставших очень популярными, к середине мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

У лис из зоопарка родилось четверо детенышей (ФОТО). / С 1 по 11 мая станет больше полицейских патрулей – будут просить людей надеть маски. / В Свердловской области за нарушение самоизоляции, карантина и за фейк-ньюс выписано штрафов на 500 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»